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13 объектов найдено
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
131 м²
2
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
€239,000
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Capital
Языки общения: English
+37065025125
sigitas.smatavicius@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Armaniskiai, Литва
146 м²
1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ КВАРТАЛ, ALEXOTE ПРОДАЛИ ДОМ С ГАРРОУ И ЕБРР 8 A. СКЛИПУ. AKLIGATVIS АВТО…
€170,000
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Capital
Языки общения: English
+37062444044
dovile.velickiene@capital.lt
Дом
Armaniskiai, Литва
146 м²
2
IN ALEXOTE, PRIVACY INDIVIDUAL HOUSE CARRIED HOUSE WITH GUARES AND ENJOINING SECTION! A safe…
€349,900
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Capital
Языки общения: English
+37060650052
lina.auste@capitalrealty.com
Дом
Smailiai, Литва
260 м²
2
Если вы полны решимости и стремитесь к переменам, это предложение - просто TAU ! www.saules…
€495,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068553090
egle.norkiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой
Pamaisupys, Литва
104 м²
1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить эту усадьб…
€99,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060413505
aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с сигнализацией, с газовым отоплением
Pamaisupys, Литва
101 м²
1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить эту кварти…
€145,000
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Capital
Языки общения: English
+37060413505
aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamaisupys, Литва
129 м²
1
SODY с 2023м. . ГОСУДАРСТВА ЖИВОЙ ДОМ И 91А ЧЛЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ VOS 18 KM. Я…
€213,000
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Capital
Языки общения: English
+37066175794
sandra.zuravel@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Mastaiciai, Литва
248 м²
2
248,34 кв. М. дом общей площади, 12,42 а. участок Алитаус г., Мастай, Каунас р. Можно жить …
€152,000
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Capital
Языки общения: English
+37067622040
darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mastaiciai, Литва
454 м²
2
КЛАССНЫЕ ОШИБКИ, ОБОРУДОВАНИЕ ПРОБАНГОВ, КЛАССИЧЕСКИЙ ИНТЕРЖЕРНЫЙ ДОМ, ОЧЕНЬ РАМИО В ЭТОМ ОТ…
€329,000
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Capital
Языки общения: English
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
1
Your new home in the Belexoth's post office - in the village of Nars! Extremely quality indi…
€171,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
1
DASKING DASK AND RACIONALS EXPLANATORY, INOVATIVE STATES, A++ ENERGICAL CLASSES, INDIVIDUAL …
€171,000
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Capital
Языки общения: English
+37068282088
agne.kucinskiene@capitalrealty.com
Дом
Tirkiliskiai, Литва
96 м²
1
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
€171,000
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Capital
Языки общения: English
+37064007767
lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
116 м²
2
КАЧЕСТВО, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ в Мастае! Двухэтажные, 3-комнатные, оптимальные площади - …
€149,990
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Capital
Языки общения: English
+37065501010
ruta.kasiulyniene@capitalrealty.com
Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва
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