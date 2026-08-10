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Жилье в Alsenu seniunija, Литва

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дома
4
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Narsieciai, Литва
Квартира 4 комнаты
Narsieciai, Литва
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Отправленное место было в гостях у других и в восторге! Ты ищешь мира, но не хочешь уйти от …
$256,793
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Дом в Girininkai II, Литва
Дом
Girininkai II, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Сражаясь с максимальной осадой в молочной зоне, в Грейнхаусе II - в КМ??? СТРОИТЕЛЬСКАЯ КОН…
$110,134
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Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Коттедж на продажу Есть 124 и 132 кв.м площади, соединенные через шкафчик, 2 этажа Для прод…
$265,368
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Padainupys, Литва
Дом
Padainupys, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продажа яка и обычного дома, страна мастеров! Ищете просторное, комфортное и экономичное жил…
$306,056
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Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
КАЧЕСТВО, НОВЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ НАМ Мастастос! Два этажа, 3 спальни, оптимальная площадь - 1…
$170,942
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Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва

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