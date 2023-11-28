Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Alsenu seniunija

Жильё в Alsenu seniunija, Литва

дома
13
13 объектов найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Mastaiciai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
€239,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065025125 sigitas.smatavicius@capital.lt
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Armaniskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Armaniskiai, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ КВАРТАЛ, ALEXOTE ПРОДАЛИ ДОМ С ГАРРОУ И ЕБРР 8 A. СКЛИПУ. AKLIGATVIS АВТО…
€170,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062444044 dovile.velickiene@capital.lt
Дом в Armaniskiai, Литва
Дом
Armaniskiai, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
IN ALEXOTE, PRIVACY INDIVIDUAL HOUSE CARRIED HOUSE WITH GUARES AND ENJOINING SECTION! A safe…
€349,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060650052 lina.auste@capitalrealty.com
Дом в Smailiai, Литва
Дом
Smailiai, Литва
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Если вы полны решимости и стремитесь к переменам, это предложение - просто TAU ! www.saules…
€495,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068553090 egle.norkiene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Pamaisupys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Pamaisupys, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить эту усадьб…
€99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с сигнализацией, с газовым отоплением в Pamaisupys, Литва
Дом с сигнализацией, с газовым отоплением
Pamaisupys, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу купить эту кварти…
€145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Pamaisupys, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Pamaisupys, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
SODY с 2023м. . ГОСУДАРСТВА ЖИВОЙ ДОМ И 91А ЧЛЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ VOS 18 KM. Я…
€213,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066175794 sandra.zuravel@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating, с Stillroom в Mastaiciai, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Mastaiciai, Литва
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
248,34 кв. М. дом общей площади, 12,42 а. участок Алитаус г., Мастай, Каунас р. Можно жить …
€152,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Mastaiciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mastaiciai, Литва
Площадь 454 м²
Количество этажей 2
КЛАССНЫЕ ОШИБКИ, ОБОРУДОВАНИЕ ПРОБАНГОВ, КЛАССИЧЕСКИЙ ИНТЕРЖЕРНЫЙ ДОМ, ОЧЕНЬ РАМИО В ЭТОМ ОТ…
€329,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069907595 gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Your new home in the Belexoth's post office - in the village of Nars! Extremely quality indi…
€171,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
DASKING DASK AND RACIONALS EXPLANATORY, INOVATIVE STATES, A++ ENERGICAL CLASSES, INDIVIDUAL …
€171,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068282088 agne.kucinskiene@capitalrealty.com
Дом в Tirkiliskiai, Литва
Дом
Tirkiliskiai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Ваш новый дом на почте Belexoth - в деревне Нарс! Экстремально качественные индивидуальные к…
€171,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064007767 lukas.grigaitis@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением в Mastaiciai, Литва
Дом с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
КАЧЕСТВО, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ в Мастае! Двухэтажные, 3-комнатные, оптимальные площади - …
€149,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065501010 ruta.kasiulyniene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти