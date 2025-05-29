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Дома в Альседжяйском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Skirpsciai, Литва
Дом
Skirpsciai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
На столетнюю усадьбу напали. Усадьба расположена в районе Плинге, Alsėdžių sen., Skripstų ka…
$125,366
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Параметры недвижимости в Альседжяйском старостве, Литва

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