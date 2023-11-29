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Жильё в Aloves seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Alove, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Alove, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Индивидуальный дом для продажи прямо рядом с Алитаусом. Индивидуальный одноэтажный дом с бол…
€112,500
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Saukenai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Saukenai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€49,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Aloves seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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