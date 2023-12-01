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Земельные участки в Alioniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Mieguciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Mieguciai, Литва
В Шяуляй, Молодые века, Ширвинт р. sav. 10 участков назначения недвижимости продаются. УЧА…
€5,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Ramaskonys, Литва
Земельные участки
Ramaskonys, Литва
Рядом с Ширвином, в тихом и живописном месте, в деревне Рама продается участок земли площадь…
€22,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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