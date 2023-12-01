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Дома в Alantos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Meilele, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Meilele, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВУХ БОЛЬШОВ В СЛАДЕ, АЛАНТИ, ГОРОД Верпето г. 2. Чуть более километра от центр…
€63,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Klabiniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Klabiniai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу в Молетайском районе. В деревне Клабинес, возле плотины старой мельницы. …
€11,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Alantos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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