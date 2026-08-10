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Жилье в Alantos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Antaksciai, Литва
Дом
Antaksciai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Весь Р. Алантос Сен. Вторая К. Продажа ЕРДВИ, АВТАТИВНЫЙ, И МАКСИМУЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РУРАЛ…
$253,887
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Capital
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Параметры недвижимости в Alantos seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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