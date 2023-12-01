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Жильё в Akmenynu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Piliakalniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Piliakalniai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY с 300 БОЛЬШИМИ КАЛЬВАРИЙ R.SAV., VALCARY K. 5 Усадьба с 13300 га земли другого назначен…
€21,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating, с Stillroom в Budvieciai, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Budvieciai, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
€14,800
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Akmenynu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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