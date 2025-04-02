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Дома с гаражом в Акмянский район, Литва

1 объект найдено
Дом в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продажа качественного жилого помещения с приграничной охраной, свободной зоной, двумя зонами…
$160,824
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Параметры недвижимости в Акмянский район, Литва

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