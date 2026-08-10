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Дома в Акмянском районе, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Акмяне, Литва
Дом
Акмяне, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба с просторным, аккуратным двором и жилым домом в Акменском районе, поселке …
$69,227
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Дом в Акмяне, Литва
Дом
Акмяне, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Отправить Live Azard Общий Расположение: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g. • Земельный участ…
$33,051
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Акмянском районе, Литва

Недорогая
Элитная
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