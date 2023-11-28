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Дома в Акмянский район, Литва

4 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
€157,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Papile, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Papile, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
€32,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Pasile, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Pasile, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Живой дом в некой думбрерии. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Камни р. себя. Думбриас к. Черр…
€18,000
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Capital
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Дом в Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
В CHANGUAGE 2023 ГОДА ГОВОРИТСЯ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОМ ДИЗАЙНЕ, ПОСЛЕДНЕМ A++ КЛАССА HOUSE (CULATED…
€139,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Акмянский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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