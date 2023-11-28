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Коммерческая недвижимость в Акмянский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с сигнализацией в Aukstieji, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Aukstieji, Литва
Площадь 2 027 м²
Этаж 1
========= Я помогу вам найти наиболее подходящее коммерческое решение NT, принимая во вним…
€90,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Коммерческая с Local electricity в Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческая с Local electricity
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 493 м²
Этаж 1
SELLING 493.15 KV.M. PRODUCTION, INDUSTRIAL PATALTS WITH EXCLUDED 0.1028 HA IN THE LIGHT N.…
€89,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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