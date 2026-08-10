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Коммерческая недвижимость в Акмянском районе, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 493 м² в Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческое помещение 493 м²
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 493 м²
Этаж 1
Продажа 493.15 КВ.М. ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ К ЦЕЛЕ 0,1028 ГА АГРИКУЛЬТУРНЫХ Б…
$135,179
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Коммерческое помещение 2 027 м² в Aukstieji, Литва
Коммерческое помещение 2 027 м²
Aukstieji, Литва
Площадь 2 027 м²
Этаж 1
Муниципалитет: Akmenės r. sav. City: New Akmenės m.Street: J. Dalinkevičiaus g. 2High: 1/3Ar…
$104,297
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Вянта, Литва
Коммерческое помещение 1 000 м²
Вянта, Литва
Площадь 1 000 м²
ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЧАСТИ, ИГРЫ, НОРМАЛЬНЫЙ КРОСС В ВЕНТО МИСТЕ, АКАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОМ…
$170,591
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Агентство
Capital
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