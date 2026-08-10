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Жилье в Акмянском районе, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Акмяне, Литва
Дом
Акмяне, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба с просторным, аккуратным двором и жилым домом в Акменском районе, поселке …
$69,227
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Квартира 4 комнаты в Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 4 комнаты
Науйойи-Акмяне, Литва
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
Паркидам 4 К. Но в новой деятельности, республика G. Принципы: Фармакологические свойства К…
$62,390
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Capital
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Дом в Акмяне, Литва
Дом
Акмяне, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Отправить Live Azard Общий Расположение: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g. • Земельный участ…
$33,051
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Параметры недвижимости в Акмянском районе, Литва

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