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Жильё в Akademijos seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Академия, Литва
Квартира 2 комнаты
Академия, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
В Каунасе, в городе Академия, на улице Тако, продается 2-комнатная квартира. Дом находится …
$144,926
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Capital
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Параметры недвижимости в Akademijos seniunija, Литва

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