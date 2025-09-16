Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Аглуоненайское староство
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Аглуоненайском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Agluonenai, Литва
Дом
Agluonenai, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Продается 4-комнатный коттедж в Клайпеде, в городе Аглуонос. Коттедж владеет участком в 12 а…
$92,642
