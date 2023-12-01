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Дома в Аглуоненайское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Agluonenai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Agluonenai, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Продается 4-комнатный коттедж в Клайпеде, в городе Аглуонос. Коттедж владеет участком в 12 а…
€87,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Аглуоненайское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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