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Дома в Аглуоненайском старостве, Литва

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1 объект найдено
Дом в Agluonenai, Литва
Дом
Agluonenai, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
** PARKYDAM A + + CLASS NAM - MILK G. 8, AGLUONERS ** --------------------------------------…
$205,119
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Аглуоненайском старостве, Литва

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