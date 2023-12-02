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Продажа офисных помещений в Бейрут, Ливан

коммерческая недвижимость
3
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2 объекта найдено
Офис в Medawar, Ливан
Офис
Medawar, Ливан
Проект представляет собой комплексное, жилое и коммерческое развитие, начатое в ответ на фен…
€710,000
в месяц
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Офис в Medawar, Ливан
Офис
Medawar, Ливан
Проект представляет собой комплексное, жилое и коммерческое развитие, начатое в ответ на фен…
€260,000
в месяц
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Realting.com
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