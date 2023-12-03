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Дома в Виеситский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Zilkalne, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Zilkalne, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,800
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Виеситский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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