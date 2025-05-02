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Дома в Ventspils novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Targales pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Targales pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$473,854
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Varves pagasts, Латвия
Дом
Varves pagasts, Латвия
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
$436,871
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Параметры недвижимости в Ventspils novads, Латвия

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