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Жильё в Вецпиебалгский край, Латвия

1 объект найдено
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес в Cirsti, Латвия
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес
Cirsti, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Этаж 3/3
Примерно в 130 км к востоку от Риги, на юге Ливонии, находится бывшая усадьба Цирстенгофов (…
€320,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Вецпиебалгский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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