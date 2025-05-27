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Таунхаусы в Valmieras novads, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус в Валмиера, Латвия
Таунхаус
Валмиера, Латвия
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
$376,098
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Параметры недвижимости в Valmieras novads, Латвия

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