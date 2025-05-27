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Доходные дома в Valmieras novads, Латвия

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1 объект найдено
Доходный дом 8 200 м² в Валмиера, Латвия
Доходный дом 8 200 м²
Валмиера, Латвия
Площадь 8 200 м²
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…
$398,891
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