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Инвестиционная недвижимость в Valmieras novads, Латвия

Валмиера
4
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Валмиера, Латвия
Инвестиционная
Валмиера, Латвия
Предлагаем приобрести коммерческую недвижимость, расположенную в городе Саласпилс.   Общяя т…
$626,829
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Инвестиционная в Валмиера, Латвия
Инвестиционная
Валмиера, Латвия
Предлагаем участок земли под индустриальную застройку. Участок расроложен в Рижском районе, …
$683,814
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Инвестиционная в Валмиера, Латвия
Инвестиционная
Валмиера, Латвия
Предлагаем участок земли под индустриальную застройку. Участок расроложен в Рижском районе, …
$857,046
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Инвестиционная в Валмиера, Латвия
Инвестиционная
Валмиера, Латвия
Предлагаем приобрести земельный участок в Саласпилсской волости площадью 14,02 га. Недвижимо…
$398,891
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Типы недвижимости в Valmieras novads

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