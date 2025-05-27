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Отели в Valmieras novads, Латвия

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2 объекта найдено
Отель 2 479 м² в Валмиера, Латвия
Отель 2 479 м²
Валмиера, Латвия
Площадь 2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле Ви…
$1,50 млн
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Отель 780 м² в Валмиера, Латвия
Отель 780 м²
Валмиера, Латвия
Площадь 780 м²
База отдыха находитса на берегу одной из крупнейших рек Латвии - Гауя (линия берега вдоль им…
$911,752
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