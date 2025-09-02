Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Valmieras novads
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Valmieras novads, Латвия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 740 м² в Валмиера, Латвия
Коммерческое помещение 740 м²
Валмиера, Латвия
Число комнат 15
Площадь 740 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - новый проект, гостевой дом, дом со стороны улицы, дом во дворе, все комм…
$144,133
