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Земельные участки в Tukuma novads, Латвия

3 объекта найдено
Участок земли в Liepkalni, Латвия
Участок земли
Liepkalni, Латвия
$32,498
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Участок земли в Тукумс, Латвия
Участок земли
Тукумс, Латвия
Площадь 14 449 м²
$182,323
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Участок земли в Abavnieki, Латвия
Участок земли
Abavnieki, Латвия
Сельскохозяйственная земля на продажу 2,31 га
$17,876
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