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Замки в Tukuma novads, Латвия

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1 объект найдено
Замок в Vane, Латвия
Замок
Vane, Латвия
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…
$3,64 млн
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Параметры недвижимости в Tukuma novads, Латвия

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