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Продажа офисных помещений в Talsu novads, Латвия

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Офис 2 115 м² в Талси, Латвия
Офис 2 115 м²
Талси, Латвия
Площадь 2 115 м²
Этаж 2/2
Многофункциональная коммерческая недвижимость на продажу в Талси - идеальная возможность для…
$2,57 млн
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