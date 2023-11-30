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Квартиры в Talsu novads, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с Spalni в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Талси, Латвия
Комнаты 4
Площадь 242 м²
Этаж 2/3
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…
€850,000
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Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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