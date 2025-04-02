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Дома возле озера в Талси, Латвия

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Дом 4 комнаты в Лиепая, Латвия
Дом 4 комнаты
Лиепая, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
$203,372
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 6/7
$70,315
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Этаж 1/2
$321,285
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
$167,674
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Этаж 6/7
$70,315
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 6/7
$81,132
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 6/7
$113,585
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 6/7
$91,950
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Резекне, Латвия
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
Число комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Продаётся современная 3-комнатная квартира в новом доме, общая площадь 93,70 м², расположенн…
$311,515
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Дом 7 комнат в Bukulti, Латвия
Дом 7 комнат
Bukulti, Латвия
Число комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
$492,490
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 13/22
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence HERDER" с видом на Дауга…
$266,295
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