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Виллы возле озера в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 30 комнат в хорошем состоянии, с видом на озеро в Kalniena, Латвия
Вилла 30 комнат в хорошем состоянии, с видом на озеро
Kalniena, Латвия
Число комнат 30
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$742,196
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

Недорогая
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