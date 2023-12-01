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Квартиры в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 8 спален без ремонта в Stameriena, Латвия
Квартира 8 спален без ремонта
Stameriena, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 632 м²
Этаж 1/2
Поместье Вонадзини находится в Стамериене, в районе Гулбене, который называют маленькой Швей…
€55,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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