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Земельные участки в Стопиньский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки с Spalni, у моря в Стопиньский край, Латвия
Земельные участки с Spalni, у моря
Стопиньский край, Латвия
Уникальная семейная резиденция площадью 500 м. кв на берегу моря (в 100 метрах от пляжа). На…
€670,000
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Земельные участки в Яунбрунавас, Латвия
Земельные участки
Яунбрунавас, Латвия
€125,000
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