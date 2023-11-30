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Производственные здания в Стопиньский край, Латвия

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1 объект найдено
Производство с видом на город, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Стопиньский край, Латвия
Производство с видом на город, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Стопиньский край, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…
€700,000
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