Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Смилтене
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Смилтене, Латвия

2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
$1,41 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
$1,03 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов