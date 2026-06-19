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Снять квартиру в Siguldas novads, Латвия на длительный срок

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Квартира только после ремонта. Гостиная студио типа с кухонной зоной и отдельная спальня.Ква…
$1,385
в месяц
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