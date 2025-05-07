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Дома с террасой в Сигулде, Латвия

1 объект найдено
Дом в Сигулда, Латвия
Дом
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Латви…
$3,22 млн
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