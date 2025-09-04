Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Сигулде, Латвия

5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$149,924
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$207,154
Квартира 9 комнат в Сигулда, Латвия
Квартира 9 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 9
Площадь 279 м²
Этаж 6/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$989,342
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Этаж 7/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$668,062
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$291,629
