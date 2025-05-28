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Виллы в Saulkrastu novads, Латвия

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1 объект найдено
Вилла в Саулкрасты, Латвия
Вилла
Саулкрасты, Латвия
Количество спален 6
Площадь 272 м²
Саулкрасты – это тихий и обустроенный город на берегу моря пляжи, белый песок, свежий воздух…
$855,021
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Параметры недвижимости в Saulkrastu novads, Латвия

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