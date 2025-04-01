Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Саулкрасты
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Саулкрасты, Латвия

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 8 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 8
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
Village residence - архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных …
$735,431
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Дом 4 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продаю квартиру (100 m2) в частном доме в Саулкрасти с землей в районе Белой Дюны. Квартира …
$110,315
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов