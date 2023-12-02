Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земельные участки
  4. Саласпилсский край

Земельные участки в Саласпилсский край, Латвия

4 объекта найдено
Земельные участки в Саласпилс, Латвия
Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Площадь 1 200 м²
Короткий - Выбери упорядоченный дом с добавленной стоимостью
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Саласпилс, Латвия
Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Доступен земельный участок в Саласпилсе для строительства дома. - Площадь участка 1201м2…
€15,500
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Salaspils pagasts, Латвия
На продажу предлагаем участок земли под коммерческую застройку в Саласпилсе (рядом с водохра…
€500,000
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Salaspils pagasts, Латвия
Земельные участки
Salaspils pagasts, Латвия
Площадь 140 000 м²
Продается земельный участок Ausmiņas в Саласпилсской волости площадью 14,02 га. Земельный уч…
€350,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти