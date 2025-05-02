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Склады в Salaspils novads, Латвия

коммерческая недвижимость
4
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1 объект найдено
Склад 620 м² в Salaspils pagasts, Латвия
Склад 620 м²
Salaspils pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 620 м²
Этаж 1/1
$97,712
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