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Производственные помещения в Salaspils novads, Латвия

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 875 м² в Саласпилс, Латвия
Производство 875 м²
Саласпилс, Латвия
Площадь 875 м²
$255 627
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Агентство
Tribus Realty
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