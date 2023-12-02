Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Салацгривский край

Коммерческая недвижимость в Салацгривский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Салацгрива, Латвия
Коммерческая
Салацгрива, Латвия
Продаётся участок земли под застройку. Данный участок земли предназначен для постройки одног…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти