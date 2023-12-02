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Квартиры в Салацгривский край, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с Spalni в Айнажи, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Айнажи, Латвия
Комнаты 4
Площадь 149 м²
Этаж 5/6
  Предлагаем квартиру на улице Кр. Валдемара, 73. 149 кв.м., из них жилая 131 кв.м.  большой…
€260,000
в месяц
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Квартира 5 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Айнажи, Латвия
Квартира 5 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Айнажи, Латвия
Комнаты 5
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на улице Кр. Валдемара 71. 5 комнат., 135 кв.м. плюс терраса, газовое…
€289,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Салацгривский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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