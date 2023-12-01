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Жильё в Руйиенский край, Латвия

1 объект найдено
Квартира 6 комнат с газовым отоплением в Руйиена, Латвия
Квартира 6 комнат с газовым отоплением
Руйиена, Латвия
Комнаты 6
Площадь 204 м²
Этаж 4/7
Просторная 6-комнатная квартира в тихом центре Риги.  Квартира расположена на 4-ом этаже 7-и…
€408,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Руйиенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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