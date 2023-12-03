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Квартиры в Руцавский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more в Pape, Латвия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more
Pape, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€288,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Руцавский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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