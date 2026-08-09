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Таунхаусы в Ropazu novads, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Таунхаус 5 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Таунхаус 2025 года с современным дизайном в Дрейлини. Таунхаус: - Дом сдан в эксплуатаци…
$307,742
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
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Параметры недвижимости в Ropazu novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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