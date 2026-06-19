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Долгосрочная аренда доходных домов с террасой в Ropazu novads, Латвия

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1 объект найдено
Доходный дом 1 140 м² в Sunisi, Латвия
Доходный дом 1 140 м²
Sunisi, Латвия
Число комнат 16
Площадь 1 140 м²
Этаж 1/3
Сдается гостиничный комплекс, расположенный на первой линии живописного озера Сунишу, всего …
$58,191
в месяц
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