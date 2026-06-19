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Аренда домов на длительный срок в Ropazu novads, Латвия

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
$2,130
в месяц
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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