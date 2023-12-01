Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земельные участки
  4. Rojas novads

Земельные участки в Rojas novads, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Kaltene, Латвия
Земельные участки
Kaltene, Латвия
Площадь 7 000 м²
Заголовок - Уникальная возможность купить выгодно. Статус имущества - зарегистрировано в зем…
€70,000
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Jaunciems, Латвия
Земельные участки
Jaunciems, Латвия
Площадь 14 400 м²
Продают земельный участок площадью 1.44 га, до берега моря 50м, ацфалтированная дорога до уч…
€120,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти